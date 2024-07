Mort de la petite Célya en Seine-Maritime. Le compagnon de la mère placé en garde à vue : "On l'appelait 'Défonce man'"

Le choc et l'émotion ce samedi 13 juillet, à Betteville, commune de Saint-Martin-de-L'If, entre Yvetot et Rouen après le décès de Célya, fillette de 6 ans enlevée et tuée par le compagnon de sa mère vendredi 12 juillet, dans la soirée. Le suspect âgé de 42 ans, recherché dans la nuit, a été interpellé puis placé en garde à vue.

• Lire aussi. Célya, fillette de 6 ans, tuée à Saint-Martin-de-l'If. Le procureur évoque des faits d'une "extrême violence"

Témoignages dans la commune

Le Courrier Cauchois a pu se rendre sur les lieux du drame et dans la commune. Le maire, Sylvain Garand, est encore sous le choc : "Je connais la mère de famille, sa petite allait à l'école de Betteville. Perdre la vie à 6 ans…"

Le compagnon de la mère de Célya se rendait souvent à Fréville pour faire ses courses. "Entre nous, on l'appelait 'Défonce Man', rapport au fait qu'il était souvent drogué, défoncé", confie un commerçant au Courrier Cauchois.