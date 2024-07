Célya, fillette de 6 ans, tuée à Saint-Martin-de-l'If. Le procureur évoque des faits d'une "extrême violence"

Le décès de Célya, la fillette de 6 ans, enlevée vendredi 12 juillet, dans la soirée, à Betteville, petite commune de Saint-Martin-de-l'If située entre Yvetot et Barentin, par le compagnon de sa mère et retrouvée morte peu après, est lié à un "fracas majeur à l'arrière du crâne" de l'enfant, a indiqué au lendemain des faits, à la mi-journée, le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet.

Un examen externe du corps réalisé

"Le médecin légiste (...) a pu procéder à un examen externe qui a mis en évidence des faits d'une extrême violence, un fracas majeur du crâne de l'enfant à l'arrière de la tête qui a très probablement causé son décès", a déclaré M. Teillet, lors d'une conférence de presse, quelques heures après l'interpellation du suspect de 42 ans. Après le déclenchement d'un dispositif "Alerte-enlèvement" le vendredi soir, un riverain a signalé la présence du véhicule du suspect près d'un bois où le corps de la fillette a été retrouvé.

Le suspect "toujours armé d'un couteau"

Vers 6h, le suspect, en couple avec la mère de Célya depuis environ deux ans, a été interpellé "à quelques centaines de mètres de là", "toujours armé d'un couteau" mais l'homme s'est "laissé interpeller sans heurt", a ajouté le procureur. Vendredi soir, le quadragénaire a pris de la cocaïne plusieurs fois dans la journée et s'en est pris, selon le récit de la mère rapporté par M. Teillet, à la fillette pour une raison inexpliquée. "C'était comme un coup de folie", selon la mère, auditionnée dans la matinée à l'hôpital par les enquêteurs et qui a elle-même reçu des coups de couteau et présente "neuf plaies" sur le corps.

L'homme de 42 ans placé en garde à vue

Actuellement en garde à vue, l'homme de 42 ans a été condamné à cinq reprises pour des infractions en lien avec les stupéfiants et déjà incarcéré, a précisé le magistrat. Il n'était, en revanche, pas connu pour des faits de violences et aucune plainte pour violences conjugales ou sur la fillette n'avait été déposée.

