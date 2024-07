Célya, fillette de 6 ans tuée en Seine-Maritime. La garde à vue du compagnon de sa mère levée en raison de "déclarations délirantes"

Le quadragénaire soupçonné d'avoir enlevé puis tué Célya, fillette de 6 ans à Betteville entre Yvetot et Barentin, a été hospitalisé d'office dimanche 14 juillet en raison "d'idées délirantes" constatées durant sa garde à vue, qui a été levée en conséquence.

Le suspect vu par un médecin psychiatre

"Du fait de ses déclarations délirantes en garde à vue, le suspect a en effet été vu par un médecin psychiatre qui a notamment constaté des idées délirantes de persécution, de complot et de filiation, et des hallucinations injonctives et hétéroagressives", a affirmé dimanche 14 juillet le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet.

"L'enquête suit son cours malgré cela"

L'hétéroagressivité est une forme d'agressivité toujours dirigée vers autrui, à la différence de l'autoagressivité, tournée vers soi-même. "Sur ce fondement, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation d'office sur demande du représentant de l'Etat, le préfet de la Seine-Maritime", Jean-Benoît Albertini, a déclaré le magistrat. "L'enquête suit son cours malgré cela", a-t-il précisé, indiquant que celle-ci se poursuivra par l'ouverture d'une information judiciaire qui devra "préciser le déroulement des faits" mais aussi établir "la responsabilité pénale du mis en cause au regard de ses troubles psychiatriques".

