Sortie. Retour au Moyen-Age avec les 22e Médiévalesde Falaise les 10 et 11 août

L'an passé, 45 000 visiteurs sont venus pour découvrir ou redécouvrir les Médiévales de Falaise. En 2024, cette fête revient pour sa 22e édition. Les 10 et 11 août, dans toute la ville et notamment aux abords du château, de nombreuses animations ludiques et des spectacles hauts en couleurs reviennent. Les compagnies vous invitent à une immersion dans la vie quotidienne du Moyen-Age que ce soit avec le marché ou bien avec les reconstitutions. Comptez 8€ la journée et 10€ les deux jours.