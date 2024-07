Caen. Il se fait livrer de la cocaïne par son facteur

Jeudi 4 juillet 2024, un homme s'est fait livrer par un facteur un colis à Caen. A l'intérieur, un kilo de cocaïne.

Il a été directement interpellé par la douane puisque ce colis avait été identifié quelques jours plus tôt dans un centre de tri du courrier, à Wissous, dans l'Essonne en Ile-de-France. Ce colis arrivait tout droit de Martinique.

Deux ans de prison et une amende de 45 000€

L'homme a été jugé en comparution immédiate par le tribunal judiciaire de Caen, lundi 8 juillet. Il a été déclaré coupable et écope de deux ans de prison ferme et d'une amende douanière de 45 000 euros. Son colis, rempli de cocaïne, a été confisqué et à l'issue de l'audience, le prévenu a été conduit directement à la maison d'arrêt d'Ifs.