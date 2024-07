Rouen. Le célèbre magasin Esprit du centre commercial des Docks 76 va bientôt fermer ses portes

C'est une annonce qui va surprendre. Le magasin de prêt-à-porter et accessoires Esprit situé au rez-de-chaussée du centre commercial Docks 76 à Rouen, va définitivement fermer ses portes "à la mi-juillet", assure Audrey Anne, directrice des Docks 76. Plusieurs facteurs expliquent cette annonce. "Ce sont d'abord des raisons nationales. C'est un dépôt de bilan de l'enseigne en Europe", poursuit-elle. Ensuite, "Esprit était aussi sur une fin de bail aux Docks 76 donc ça s'est fait au même moment que leur dépôt de bilan en mai dernier".

"On sait qu'il y a des enseignes pour qui c'est compliqué"

"Aux Docks 76, le magasin s'étend sur plus de 1 000m2, ce qui est énorme pour un magasin avec cette typologie de produits de milieux de gammes", ajoute la directrice du centre commercial. "On sait qu'il y a des enseignes pour qui c'est compliqué comme Esprit", confie Audrey Anne. "C'est un avis personnel, mais d'autres marques arrivent à tirer leur épingle du jeu et à surfer sur de nouvelles tendances, ce qui n'a pas été le cas avec Esprit", poursuit-elle.

Et pour la suite ?

"On a déjà commencé à travailler dessus. D'ailleurs, on a plusieurs pistes, mais je ne peux pas les dévoiler pour le moment", livre la directrice des Docks 76. Si le magasin Esprit fermera à la mi-juillet, l'ouverture de la nouvelle boutique n'a pas encore été dévoilée. Elle devrait avoir lieu à la fin de l'année 2024 ou en 2025. "Ouvrir une nouvelle enseigne ne se fait pas si vite. Il y a des signatures de baux et des dossiers techniques à remplir", explique la spécialiste. "Tout dépend aussi du type d'activité."

"On est dans le flou"

La célèbre enseigne Esprit, fondée en 1968 à San Francisco aux Etats-Unis, est dans une situation délicate au vu du dépôt de bilan annoncé au printemps. Concernant les deux autres magasins Esprit installés dans le centre-ville de Rouen, c'est un peu différent, car ils sont franchisés contrairement à celui des Docks 76. Selon une vendeuse du magasin situé rue Saint-Romain, qui a préféré rester anonyme, "on est dans le flou, on attend la réponse de la direction". Même chose du côté de la boutique située Allée Eugène-Delacroix : "On attend du réassort depuis plus d'un mois et demi, mais depuis, rien." Pour l'heure, aucune date de fermeture n'a été évoquée.

Contactée fin juin et début juillet, la directrice régionale d'Esprit n'a pas répondu à nos sollicitations.