Près de Rouen. Importante mobilisation des pompiers après un feu de cave à Darnétal

Les pompiers ont été appelés vers 16h30, mardi 2 juillet, pour un feu de cave qui s'est déclaré dans un immeuble situé rue des Belges à Darnétal près de Rouen. A leur arrivée, les soldats du feu ont constaté une importante fumée dans les parties communes de l'immeuble.

Par ailleurs quatre personnes, résidant au 1er et 3e étages du bâtiment en comptant cinq, ont été mises en sécurité. L'incendie a pu être éteint. D'après les secours, on dénombre en tout dix victimes dont le bilan de santé était toujours en cours à 17h15. Au total, 42 pompiers et 14 engins ont été mobilisés pour cette opération.