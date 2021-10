Coquilles : les pêcheurs français veulent en découdre avec les Ecossais

Selon le site "Lamanchelibre.fr", 35 chalutiers de la région ont pris la mer lundi 8 octobre au matin et ont mis le cap sur la zone où les chalutiers écossais et anglais remontent des coquilles depuis plusieurs semaines. Leur but ? En découdre.