Massy. En route pour l'aventure au cœur de l'immense labyrinthe Armazia

Dans la campagne normande, sur la route de Neufchâtel, se cache le troisième plus grand labyrinthe de France. Le labyrinthe Artmazia à Massy vous accueille pour vivre une aventure au cœur de la nature. L'espace profite de la végétation pour vous plonger dans un univers fantastique.

A seulement 30 minutes de Rouen et Dieppe, vous pouvez y retrouver de nombreux jeux de piste ainsi qu'un parcours dédié aux animaux de la jungle. Pour les plus courageux, il y a des nocturnes, les vendredis 12, 19 et 26 juillet, sur réservation.

Pratique. Du dimanche au lundi, de 11h à 19h, les vendredis et samedis de 11h à 20h. Tarifs : de 7€ à 9€.