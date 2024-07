Giverny. Des moments festifs et conviviaux à La Guinguette

A quelques mètres des Jardins de Claude Monet, La Guinguette de Giverny offre des moments conviviaux dans un cadre relaxant, loin du bruit environnant et à la fraîche grâce au cours d'eau qui cerne la terrasse. L'enseigne propose des soirées à thème les jeudis, vendredis et samedis soir, du 30 mars au 31 octobre. Plusieurs ambiances sont proposées : jazz, pop rock, DJ set et même concert classique. Sur place, vous pouvez aussi bien vous restaurer ou alors boire un verre du mercredi au dimanche le midi et soir. L'établissement sert des produits locaux : viande de bœuf d'origine normande, fromages normands AOP affinés à Neaufles-Auvergny, bières bio produites à Val-de-Reuil, cidre fermier du Tilly et pain de Giverny.