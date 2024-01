Normandie. Villes les plus accueillantes de France : deux villes de la région dans le top 10

Comme chaque année, la plateforme Booking.com dévoile son classement des destinations les plus accueillantes au monde, selon plus de 300 millions d'avis publiés par des internautes sur le site.

Dans la nouvelle édition de ce palmarès, dévoilée mercredi 24 janvier, une ville française intègre le top 10 mondiale : il s'agit d'Uzès, dans les Cévennes.

Giverny dans le top 5

Si la Normandie ne trouve pas sa place dans le classement international, elle figure bien dans le Top 10 national. Parmi les villes les plus accueillantes de France, on retrouve Giverny (Eure), à la 4e place, derrière Vaison-la-Romaine (n°1, Provence-Alpes-Côte d'Azur), Kaysersberg (n°2, Alsace) et la station Arc 1950 (n°3, Rhône-Alpes).

Une autre ville normande ferme le Top 10 : il s'agit de Sainte-Mère-Eglise, dans la Manche, bien connue pour son rôle joué dans l'histoire du Débarquement, lors de la Seconde Guerre mondiale, et qui va être au cœur de l'actualité en cette année 2024, 80e anniversaire du D-Day.