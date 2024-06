Podcast. "Les Normands dans les Jeux" : le défi olympique du miraculé Benjamin Lacroix-Desmazes 

30 novembre 2001, 6h39, son destin bascule. Benjamin Lacroix-Desmazes a 22 ans et est violemment percuté par un train après une soirée trop arrosée près de Bordeaux. "Je n'ai aucun souvenir. Je devais rentrer en bus après une soirée en boîte de nuit mais je suis parti à pied. Je me suis retrouvé sur ce quai de gare et j'ai été happé par un train", raconte-t-il. Etudiant en école de commerce à cette époque, il s'est retrouvé amputé de la jambe gauche.

Capitaine de l'équipe de France

La renaissance de Benjamin Lacroix-Desmazes commence. D'abord, il faut se réapproprier un nouveau corps. "Le plus difficile a été de gérer les blessures car j'ai un moignon traumatique et fragile. C'est un travail du quotidien avec le prothésiste." Pour prouver à sa famille qu'il était capable de se relever d'un tel événement, il continue le sport à 100 à l'heure.

Benjamin Lacroix-Desmazes, porteur de flamme à Caen le 30 mai dernier.

Natation, course à pied, planche à voile, triathlon jusqu'à devenir vice-champion de France… Le para-athlète est finalement revenu à son premier amour : le volley. Cette fois, c'est assis qu'il pratique la discipline. Il connaît son premier stage en équipe de France en septembre 2017, pour ne plus jamais quitter les Bleus et devenir même capitaine de l'équipe de France il y a moins d'un an.

"L'objectif rêvé ? Une cinquième place"

Benjamin Lacroix-Desmazes a été victime d'un accident le 30 novembre 2001.

Porteur de la flamme olympique le 30 mai dernier, le Normand va réaliser son rêve de participer aux Jeux olympiques à Paris cet été. Que l'on soit clair, alors que la France est classée au 25e rang mondial de volley assis, c'est sa chance unique de vivre une Olympiade, à 44 ans. "Pour certains joueurs de très haut niveau, ils trouvent ça injuste que le pays organisateur ait une place d'office dans la compétition, souffle le Caennais. On fait partie des outsider mais il faut en profiter. C'est l'aboutissement d'un projet que je mène depuis sept ans." Objectif rêvé pour le capitaine des Bleus ? "Une cinquième place !" La messe est dite. Rendez-vous le 29 août au Parc des expositions de Villepinte.

