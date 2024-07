Podcast. "Les Normands dans les Jeux" : grâce à un jeu, Morgane Boudonnet va participer aux JO

Sa participation aux Jeux olympiques ne tient qu'à une croix dans une case. A l'issue de sa participation au Marathon de la Liberté à Caen en juin 2023, Morgane Boudonnet a participé à un jeu-concours. Un an plus tard, elle a été tirée au sort comme les 20 023 autres chanceux pour participer au Marathon pour tous de Paris 2024. Sur le même parcours que les athlètes professionnels qui participent aux JO de Paris, l'Ornaise originaire de Flers va tenter de boucler les 42,195km.

"C'est la course de ma vie"

Cette course a pour particularité d'être totalement paritaire (50% de femmes et 50% d'hommes), mais aussi de se dérouler de nuit. Elle est aussi présentée comme l'un des marathons les plus difficiles du monde avec 436m de dénivelé positif. "Toutes mes sorties longues, je les fais en terrain vallonné", explique cette professeure d'espagnol. Flers, Pont d'Ouilly, forêt d'Ecouves… la Normande de 35 ans varie les plaisirs.

Licenciée au club d'athlétisme de Flers depuis la rentrée dernière, Morgane s'est attaché les services d'un entraîneur individuel pour parfaire un plan d'entraînement sur 10 semaines, avec quatre séances hebdomadaires. Elle met toutes les chances de son côté pour passer en dessous des 4 heures sur le marathon. "Je le vois comme la course de ma vie. Avoir cette médaille de finisher, ça va être une fierté. Ça va être une expérience incroyable !" Rendez-vous le 10 août sur la ligne d'arrivée aux Invalides.

Jusqu'au 26 juillet, dans le podcast "Les Normands dans les Jeux", Tendance Ouest vous plonge au plus près d'athlètes normands qualifiés pour les Jeux olympiques via huit épisodes. Cette semaine, l'épisode est consacré à Morgane Boudonnet, une athlète pas comme les autres. Amateur, elle va participer aux JO de Paris, à sa manière. Pour l'écouter, c'est ici :

