Podcast. "Les Normands dans les Jeux" : Florian Merrien, les JO lui collent à la peau 

Il a les Jeux olympiques gravés dans la peau. Avec ses cinq anneaux tatoués sur le biceps gauche, Florian Merrien va participer à sa cinquième Olympiade à Paris cet été.

Les anneaux olympiques gravés à vie.

Après les JO de Pékin en 2008, Londres en 2012, Rio en 2016, Tokyo en 2021, le pongiste paralympique à la double licence à la Bayard Argentan et à Grand Quevilly rêve de remonter sur la boîte. "Si je gagne le quart de finale, j'aurai réussi mes Jeux, mais je m'entraîne pour gagner une médaille, souffle-t-il, du haut de ses 39 ans. Quant à la couleur, pourvu qu'elle soit belle…" L'or serait le scénario rêvé pour compléter ses trois breloques, deux de bronze et une d'or remportées respectivement en Chine et au Japon. Pour cela, le Normand devra à tout prix battre un adversaire mieux classé que lui à l'échelle mondiale.

Florian Merrien a souvent l'habitude de se teindre les cheveux lors de grandes compétitions. Vos pronostics pour cet été ?

A Paris, celui qui a été touché par un virus à la moelle épinière à seulement 18 mois fera partie des plus athlètes les plus capés aux Jeux olympiques. Ces Jeux à la maison ont tout autant de saveur que les premiers. "Si je n'avais plus cette flamme, j'aurais arrêté depuis longtemps. Ce qui m'anime, c'est remporter des titres, confie le Normand, natif de Mont-Saint-Aignan. Je suis impatient. Je ne vais pas beaucoup dormir les nuits précédentes. J'ai hâte d'y être, vivement les Jeux !"

A côté de la table, Florian Merrien mène un autre combat : celui de faire évoluer le regard sur le handicap en menant des actions auprès des jeunes. Une vie bien remplie qu'il compte mener jusqu'aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Découvrez le deuxième épisode de notre podcast "Les Normands dans les Jeux" ici :

Retrouvez le premier épisode sur Podcasts by Tendance Ouest, ou ici :