Législatives 2024. Julie Barenton-Guillas, vice-présidente de la Région, candidate dans le sud-Manche

Une nouvelle figure de la Région Normandie est candidate aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet. Après Sophie Gaugain, la première vice-présidente de la Région, Julie Barenton-Guillas, la neuvième vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche se lance dans la course. Elle brigue la députation dans la deuxième circonscription de la Manche, qui couvre tout le sud du département.

Julie Barenton-Guillas se présente comme candidate indépendante de l'union de la droite et du centre. Sa suppléante est Carine Grasset, élue à Saint-James et au Département. Avec Stéphanie Meaubé dans la troisième circonscription, c'est la deuxième candidate de la majorité régionale qui se présente aux législatives dans la Manche.