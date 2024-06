Rouen. Un florilège de musique vocale à Saint-Eloi

Le quatuor vocal est une formule classique pour Octoplus et le répertoire choisi pour ce nouveau concert est, pour l'ensemble, un domaine de prédilection. Dirigé par Sylvain Baudry, le quatuor vocal est accompagné de Vincent Bénard, carillonneur de Notre-Dame que l'on entendra cette fois à l'orgue et au clavecin. "Nous avons choisi de présenter des compositeurs incontournables : Monteverdi, Vivaldi et Scarlatti. Cela nous permet de suivre l'évolution de la musique baroque sur près d'un siècle", nous explique Sylvain Baurdy. Le temple Saint-Eloi est particulièrement adapté à ce genre d'exercice et est désormais le principal lieu de concert investit par l'ensemble sur la rive droite. "L'acoustique est généreuse et claire, et le temple nous permet aussi d'opter pour une scène centrale qui favorise l'immersion du public." L'ensemble s'y produira à nouveau les samedis de juillet à partir du 13 pour un programme baroque, Klezmer ou inspiré par la harpe.

Dimanche 26 mai à 16h. Temple Saint-Eloi à Rouen. 0 à 13€. Résa 06 10 46 57 87