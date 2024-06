[Photos] Football. Le club de Ver-sur-Mer crée un maillot spécial 80e D-Day et pose au Mémorial britannique

Tout le monde en Normandie, et surtout dans le Calvados, y est allé de sa petite initiative pour célébrer le 80e D-Day et rendre hommage aux soldats Alliés ayant débarqué le 6 juin 1944. Pour les footballeurs du club de Ver-sur-Mer, cela passe… par un maillot ! "Nous sommes tous des jeunes du Bessin, nous voulions faire quelque chose pour la commune, et c'était l'occasion de rendre hommage aux Anglais qui ont débarqué ici", explique Benjamin Lemenand, joueur de cette équipe évoluant en district, et à l'origine de la création de la tunique.

Un shooting photo comme les pros

Le maillot dénommé "Hommage aux héros du D-Day" arbore donc les insignes des régiments anglais qui ont débarqué ici même, à Ver-sur-Mer. Un maillot original pour un tout petit club du département, qui a été "créé de A à Z" par les joueurs, de quoi leur prendre "beaucoup de temps", et qui sera porté en match.

Voici ce maillot réalisé par les joueurs eux-mêmes. - Nicolas Barbanchon

Pour annoncer la nouvelle, il fallait un shooting photo "de qualité, un truc de ouf", s'amuse Benjamin Lemenand. Alors quoi de mieux que le Mémorial britannique de Ver-sur-Mer, monument rendant justement hommage aux soldats tombés lors du Débarquement ?

Que serait le D-Day sans sa fameuse Jeep ? - Nicolas Barbanchon

Ce maillot, dont chaque détail fait référence à ce 80e D-Day, vous pourrez bientôt vous le procurer. Benjamin Lemenand travaille actuellement sur un site web pour organiser des précommandes. "Nous ne fabriquons rien en avance, car nous n'avons pas la trésorerie pour, et c'est un non-sens écologique de se retrouver avec des exemplaires en trop." Alors, restez à l'affût pour arborer fièrement les couleurs du NGS Ver-sur-Mer.

C'est au sein du Mémorial britannique de Ver-sur-Mer que les joueurs du club local ont pris la pose. - Nicolas Barbanchon