80e D-Day. Une promenade gratuite sur la plage d'Omaha Beach avec des alpagas et des lamas

Il y a les manières classiques de se plonger dans l'histoire du Débarquement en Normandie : en visitant des musées, en assistant à des commémorations, en rencontrant des vétérans, en écoutant le podcast de Tendance Ouest nommé Neuf sites qui ont changé l'histoire… Et des manières plus insolites, comme en se promenant sur le sable d'Omaha Beach avec des alpagas et des lamas !

Rendez-vous gratuit

Ces deux mammifères venus d'Amérique du Sud se plaisent bien en Normandie. Certains sont par exemple élevés par Alpaga Normandie à Maisons, dans le Bessin. La ferme pédagogique vous propose ainsi de participer aux Camélidés de la Liberté, en vous donnant rendez-vous sur le parking Eolia, de Colleville-sur-Mer, dimanche 2 juin à 14h. La promenade gratuite, en présence des animaux, dure deux heures, et se fait donc sur la plage.

Une initiative prise alors que l'assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2024 année internationale des camélidés. Evénement qui s'inscrit donc dans ce cadre, mais aussi dans celui du 80e D-Day, de manière originale !