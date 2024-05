Ver-sur-Mer. Le Normandy Memorial Trust sous le patronage royal de Charles III

L'annonce a été faite jeudi 9 mai. La Normandy Memorial Trust, association en charge du Mémorial britannique de Ver-sur-Mer, est désormais sous le patronage royal de Charles III. Un privilège réservé à quelques associations, qui permet une véritable reconnaissance et une mise en lumière plus importante, via l'aura de la couronne royale. "C'est un énorme honneur, réagit Sacha Marsac, directeur du site. C'est un soutien très important pour les vétérans, mais ça va aussi nous aider pour obtenir des partenariats ou sponsors. Le roi ne choisit que les causes ou les associations qui le touchent vraiment."

Déjà à la genèse du projet

Alors Prince de Galles, Charles III était devenu le président d'honneur du Trust et avait même été d'une grande aide pour que le site voie le jour. "Il a soutenu le projet, a sollicité des gens pour nous aider, a beaucoup communiqué…", poursuit Sacha Marsac.

Ce dernier espère d'ailleurs bien voir Charles III à Ver-sur-Mer le 6 juin. "Rien n'est confirmé, on croise les doigts, mais nous avons bon espoir avec toutes ces bonnes nouvelles autour de sa santé." Le roi Charles III a effectué son retour à la vie publique depuis l'annonce de son cancer. D'autres membres de la famille royale pourraient être présents.