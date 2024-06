Concert. "Ça va être une belle fête" : Irma impatiente d'être au Tendance Live

Elle est impatiente de retrouver le public normand. Irma s'est livrée sur son actualité, ses projets et sur le Tendance Live de Granville de ce vendredi 14 juin.

La chanteuse découverte en 2008, à travers le label My Major Company, a enchaîné les succès et les tournées à travers le monde. Elle a notamment fait les premières parties de Diam's, Tété ou encore du chanteur M. Des shows qui ont été une "vraie école" pour elle.

Irma sera au Tendance Live de Granville

Après avoir sillonné l'Europe avec une tournée aux côtés de Nick Mulvey, Irma prépare un nouvel album qui devrait sortir à la rentrée prochaine avant d'entamer une série de concerts à travers le monde en 2025. Un opus qui sera porté par le hit "House of cards", diffusé actuellement sur Tendance Ouest, et qui a percé sur Instagram, cumulant plus de 15 millions de vues en quelques jours.

Irma a hâte de monter sur la scène du Tendance Live de Granville vendredi soir dès 20h. Le rendez-vous avec le public normand est pris.