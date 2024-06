Caen. Les Normands "au rendez-vous" du 80e D-Day 

Les 150 000 spectateurs présents à Arromanches pour le show aérien de la Patrouille de France en ont étonné plus d'un samedi 8 juin. C'est tout simplement le résumé d'un 80e anniversaire du Débarquement qui a attiré les foules sur le territoire. L'heure est au bilan du côté de l'office de tourisme de Caen la Mer. Si les festivités ont duré toute la semaine, c'est surtout la journée du 6 juin qui s'est montrée marquante dans les bureaux d'information de Ouistreham. L'office de tourisme a accueilli 1 300 personnes dans la journée. "On ne s'y attendait pas, on pensait que ça allait être plus calme au vu des restrictions de circulation", réagit Emmanuelle Hardouin, la directrice. Sur les autres anniversaires, environ 500 personnes sont accueillies. Dans le bureau de Caen, près de 700 touristes ont été accueillis "pour aller sur les lieux de commémorations et festivités sur la côte". A Bénouville, le pont de Pegasus n'a pas désempli du 4 au 9 juin. "Il y a eu un amas de visiteurs, je n'ai jamais vu ça !" Américains, Britanniques, Canadiens, Néerlandais, Norvégiens... les étrangers étaient très nombreux, avec parfois, des questions surprenantes pour les équipes de l'office de tourisme. "Une Américaine voulait faire une balade à cheval sur la plage le 6 juin. On lui a répondu que ce n'était pas le meilleur jour", sourit Emmanuelle. "Les Normands étaient aussi au rendez-vous. Certains participaient pour la première fois à ces commémorations".