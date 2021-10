Ali Saïb, nouveau recteur passionné de l'Académie de Caen

Quelques jours seulement après sa prise de fonctions, Ali Saïb n’a pas encore de réponses précises aux problématiques concrètes de l’académie de Caen. Mais le nouveau recteur n’en doute pas : "c’est en regardant l’intérêt général que l’on dépassera les dissenssions." Le travail en équipe : une des "armes”" éprouvées dont il compte user. "Mon rôle, c’est de faire comprendre à chacun qu’il a sa place dans un collectif où apporter sa pierre à l’édifice."



"Renvoyer l’ascenseur"

Comme axes de travail, il évoque l’orientation, l’information, la lutte contre le décrochage scolaire et une meilleure adéquation de l’enseignement avec l’actualité. "Nous devons former des citoyens capables d’affronter le monde d’aujourd’hui avec des outils adaptés, relève Ali Saïb, et casser les représentations qu’on a des métiers : non, tous les chercheurs ne sont pas barbus et sans humour..."

Le recteur sait de quoi il parle : après avoir découvert le monde des virus à Marseille où il est né, il obtenait par la suite un poste de chercheur à l’Institut national de la santé et la recherche médicale, et dirige encore pour quelque temps une équipe de recherche au CNRS. C’est de ce parcours qu’il tire son moteur : "renvoyer l’ascenseur à l’école qui [lui] a tant donné".