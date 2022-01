Les maires ruraux contre les suppressions de postes dans l'éducation

Pour les écoles maternelles et élémentaires : 195 suppressions de postes sont annoncées. Le record des suppressions (72 postes supprimés en 2009) est pulvérisé.



Le second degré n'est guère mieux loti puisque collèges et lycées vont perdre 154 postes d'enseignants.



Les personnels administratifs, perdent 10 postes.



Selon les syndicats, le ministère prépare la disparition des inspections académiques de l?Orne et de la Manche, avec un regroupement sur le Rectorat, à Caen.

