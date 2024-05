Le Havre. Photographier en Normandie : quatre bonnes raisons de découvrir l'exposition du MuMa

Le musée André Malraux (MuMa) du Havre accueille jusqu'au dimanche 22 septembre l'exposition Photographier en Normandie (1840-1890) dans le cadre du festival Normandie Impressionniste. Elle rassemble 200 photographies, gravures, dessins et tableaux impressionnistes et propose un dialogue inédit entre peinture et photographie. Voici quatre bonnes raisons d'aller la découvrir.

Admirer la Normandie d'antan

Le littoral avec Fécamp, Sainte-Adresse, Etretat, Granville, Cabourg, Deauville mais aussi les ports de Cherbourg ou du Havre en passant par Le Mont-Saint-Michel, l'église Saint-Pierre de Caen, la cathédrale et les quais de Rouen, Falaise, Château-Gaillard, Vernon… De très nombreux sites sont présentés dans cette exposition, en peinture ou en photo.

La cathédrale de Monet confrontée à la photographie des frères Bisson.

Découvrir l'histoire de la photographie

Grâce à sa proximité avec Paris, la Normandie est un terrain d'expérimentation pour les photographes dès 1840. Elle bénéficie aussi de l'essor touristique des stations balnéaires et de sites naturels et patrimoniaux exceptionnels, qui attirent les pionniers de la photographie. "On a souhaité montrer différentes techniques, notamment des daguerréotypes - ces photos sur plaques de cuivre argentées - des négatifs, des tirages papiers, des photos réalisées à partir de plaques de verre… détaille Dominique Rouet, co-commissaire de l'exposition, tout cela permet de mieux comprendre dans quelles conditions les photographes travaillaient à cette époque."

L'exposition présente dix-neuf daguerréotypes, les précurseurs des photographies instantanées.

Comprendre le dialogue entre les arts

Si les peintres figuratifs comme Courbet, Hingre ou Delacroix s'emparent d'abord de la photographie, moyen de reproduction de la nature, elle est aussi source d'inspiration pour les peintres pré-impressionnistes et impressionnistes. L'exposition présente côte à côte des photos et tableaux qui semblent réalisés depuis les mêmes points de vue, comme sur la jetée nord du Havre ou à Etretat. "Les photographes ont fréquenté les mêmes lieux que les peintres impressionnistes. Ce parallèle permet d'éclairer les points communs, le goût pour la modernité que certains peintres ont souhaité retranscrire dans leurs toiles", poursuit Dominique Rouet.

Etretat est un site qui a autant inspiré les peintres que les photographes.

Se prêter au jeu

Un programme de médiation accompagne cette exposition avec des visites commentées, des visites "rafales" (en quinze minutes), des ateliers pour petits et grands… Le MuMa ouvre aussi son propre studio photo qui permet aux visiteurs de se faire tirer le portrait à la manière du XIXe siècle !

Des chambres photographiques sont exposées.

Pratique. Photographier en Normandie (1840-1890), exposition temporaire à découvrir au MuMa du Havre jusqu'au dimanche 22 septembre. Le musée est ouvert du mardi au dimanche. Entrée libre le premier samedi du mois. Programmation autour de l'exposition à retrouver sur muma-lehavre.fr