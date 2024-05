JO 2024. Flamme olympique : quelle météo pour son passage dans la Manche ?

C'est sous le soleil que le premier porteur de la flamme olympique dans la Manche va s'élancer vendredi 31 mai, vers 8h20, depuis la passerelle Michel-Legrand à Cherbourg. Météo France ne prévoit aucun nuage à l'horizon et même une température entre 14 et 15 degrés.

Les nuages arrivent dans l'après-midi

Le ciel bleu sera toujours présent pour l'arrivée de la flamme vers 9h50 à Saint-Vaast-la-Hougue, puis à partir de 11h20 à Saint-Lô. De légers nuages pourront faire leur arrivée à la mi-journée et dans l'après-midi. Ils seront même plus nombreux en fin d'après-midi, mais le soleil devrait rester présent, que ce soit pour Granville dès 15h05 ou Villedieu-les-Poêles vers 15h57. Les températures, quant à elles, sont douces, de 18 à 19 degrés dans la Manche.

Des gouttes pour l'arrivée ?

La fin de journée s'annonce encore partagée entre des éclaircies et des nuages, notamment pour Le Mont-Saint-Michel où la flamme débutera son périple vers 18h20. Le ciel gris et quelques gouttes attendus dans la soirée vont-ils arriver plus tôt que prévu sur la Merveille ? Normalement, le chaudron devrait être allumé vers 19h20 sans la pluie. Ce qui est sûr, c'est que Roger Lebranchu, 101 ans, ancien résistant et champion d'aviron, qui sera le dernier relayeur pour la Manche, aura le sourire, que ce soit avec ou sans pluie.