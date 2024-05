Orne. Dimanche 2 juin : "Une flamme en son sein", journée d'animations pour la lutte contre le cancer

Maryline Braux avait 50 ans. En décembre 2022, elle est décédée d'une forme grave de cancer du sein.

Dimanche 2 juin, pour lui rendre hommage et pour collecter des fonds pour la recherche contre le cancer, sa fille Eléa, 25 ans, organise sur le stade de Chambois "Une flamme en son sein", avec randonnée en VTT de 20 ou 40 kilomètres, trail de 15 kilomètres, et marches de 6 ou 8 kilomètres. Ces épreuves sportives sont ouvertes à tous.

Toute la journée de dimanche, des associations et des professionnels de santé animeront des ateliers de prévention, de sensibilisation, de dépistage du cancer du sein.

Maryline était pompier volontaire et après son décès, Eléa et son frère ont été soutenus par l'œuvre des pupilles des sapeurs-pompiers. Désormais, Eléa est elle-même pompier volontaire au centre de secours de Gouffern-en-Auge, et dimanche, les pompiers de l'Orne animeront des initiations aux gestes de premiers secours, ainsi qu'un "parcours du petit pompier" pour les enfants.

"Cette journée se veut avant tout conviviale, le but est de proposer une sortie où chacun y trouvera son compte, explique Eléa Braux, il y aura une restauration sur place, un concert, et le philosophe Michel Onfray, qui est originaire de Chambois, viendra dédicacer ses ouvrages."

Ecoutez ici Eléa Braux: Impossible de lire le son.

L'intégralité des sommes récoltées sera reversée, pour moitié à la lutte contre le cancer, et pour moitié aux pupilles des sapeurs-pompiers.

Pratique : les inscriptions aux activités sportives se font directement au stade de Chambois dimanche 2 juin à partir de 8h, au tarif de 5€. Départ des randos VTT à 9h, du trail à 9h30, des marches à 10h.