Tendance Live Granville. Styleto, l'étoile montante

Etoile montante de la scène musicale française, Styleto charme avec ses ballades élégantes et sa pop énergique. Le talent de la Lyonnaise a éclaté avec sa reprise virale de Gaffe aux autres, magnifique titre de Ben Mazué. Son premier album, Carrousel, servi par des titres originaux comme Se casser et Les Visages et les odeurs, affirme son identité artistique. La jeune artiste, suivie par une importante communauté de fans sur les réseaux, a également été invitée par Louane sur son dernier album. Après une date à La Cigale, découvrez-la sur la scène du Tendance Live.