Football. Savidan, Proment… La liste pour le match des légendes à Caen se précise

Le match des légendes entre le SM Caen et l'Equipe de France promet une belle soirée au stade d'Ornano, samedi 8 juin. De nouveaux noms ont été officialisés par l'organisation. Le SM Caen pourra compter sur Steeve Elana, Damien Perquis ou encore Fabrice Catherine pour protéger son but. Au milieu de terrain, Nicolas Seube et Anthony Deroin évolueront aux côtés de Grégory Proment (photo). Steve Savidan sera également de la partie. Côté Bleus, les noms de Christophe Jallet, Eric Carrière et Rod Fanni ont été officialisés. Sur le banc, on retrouvera un certain Aimé Jacquet, accompagné pour la première fois de ses trois adjoints mythiques : Roger Lemerre, Henri Emile et Philippe Bergeroo. Tony Chapron sera au sifflet de la rencontre.