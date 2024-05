Basket. Le Rouen MB se qualifie pour la demi-finale des play-offs

Le troisième match aura été le bon pour les hommes de Sylvain Delorme, vainqueurs à Orléans mercredi 22 mai, sur le score de 101 à 82. Au terme de trois rencontres, les basketteurs rouennais auront fait plier Orléans en remportant deux matchs d'affilée.

Un quatrième quart-temps décisif

Les Rouennais auront mis un coup d'accélérateur en inscrivant 34 points contre seulement 14 de la part de l'équipe d'Orléans lors du quatrième quart-temps. Une fin de rencontre marquée par l'efficacité et la précision : 17 tirs tentés et 12 marqués, c'est sept de plus que les joueurs d'Orléans.

Une victoire 2 à 1

L'histoire avait néanmoins débuté de manière difficile le 15 mai à Orléans, avec une défaite 82 à 77, mais les Normands se sont vite ressaisis dès la deuxième rencontre, dimanche 19 mai, devant leur public au Kindarena de Rouen en s'imposant 84 à 76. Grâce à ces deux succès, les Rouennais parviennent à se qualifier en demi-finale de play-offs de Pro B.

Les Rouennais joueront leur premier match de demi-finale samedi 25 mai à 20 heures face à La Rochelle. En Charente-Maritime, le Rouen Métropole Basket tentera de poursuivre l'aventure. En cas de victoire, ils affronteront Boulazac ou Vichy pour accéder à la division supérieure.