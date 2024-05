Manche. L'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 50 a intégré ses nouveaux locaux

"Vu que l'accouchement s'est fait dans la douleur, c'est une réelle satisfaction", se réjouit Franck Magnier, chef de base de l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile dans la Manche. Depuis mardi 7 mai, les équipes ont déménagé de Donville-les-Bains vers de nouveaux locaux à Bréville-sur-Mer. Entre les deux lieux, deux kilomètres à vol d'oiseau, mais un monde entier en matière de confort de travail. La nouvelle base était attendue depuis 10 ans.

Beaucoup plus d'espace

La nouvelle base est beaucoup plus grande. Rien que l'espace de vie, avec les bureaux, les salles des repos, de récupération, de réunion, de sport, fait 200m2. Il occupe le premier étage du bâtiment. Au rez-de-chaussée se trouvent la salle d'opération, des douches et surtout non pas un, mais deux hangars qui font 1 000m2. "Les locaux sont mieux, donc si les gens travaillent dans des locaux où ils se sentent bien, ils sont plus efficaces", reconnaît Franck Magnier. Il poursuit : "Au niveau pratique, le hangar est plus aéré, mieux chauffé… Il y a des systèmes de levage, de palans qui vont permettre de mieux travailler. Et ça n'a pas de prix de travailler dans de bonnes conditions." Chaque corps de métiers, que ce soit mécanicien, pilote, médecin ou infirmier, a son bureau dédié, ce qui n'était pas le cas avant. La base va aussi pouvoir accueillir des hélicoptères de bases de la Sécurité civile de l'Ouest pour des révisions.

Visite guidée de la nouvelle base Dragon 50 Impossible de lire le son.

"On est entré dans la modernité", acquiesce de son côté David Amato, l'un des pilotes de l'appareil. Il a l'impression de venir travailler dans une autre base que la sienne. Les équipes doivent encore terminer de s'installer, et de décorer.

Dans les nouveaux locaux, les équipes peuvent maintenant se reposer dans de vrais lits entre deux missions de nuit.