Sallenelles. La maison de la nature et de l'estuaire de l'Orne va changer de visage

Construite en 1927 et propriété du département du Calvados depuis 1986, la maison de la nature et de l'estuaire de l'Orne est une bâtisse domestique qui s'inscrit dans l'histoire de la commune de Sallenelles. Cette dernière va subir quelques travaux d'ici le printemps 2025 et le bâtiment doit cesser son activité à partir de novembre 2024 et ce jusqu'au printemps 2027. Jean-Léonce Dupont, président du département du Calvados développe : "La bâtisse ne va pas être détruite. Nous avons juste une construction qui va s'ajouter pour faire de la maison une porte d'entrée de tous nos espaces naturels sensibles et également de notre schéma de mobilités douces."

A l'avenir, l'objectif est de continuer à présenter l'espace naturel de la baie de l'Orne "avec une nouvelle approche de perception grâce à la scénographie du nouveau bâtiment. On aura la possibilité de voir l'ensemble de l'estuaire, mais aussi de ressentir des odeurs, de pouvoir toucher, et être confronté à la diversité de la faune et de la flore". Au total, le montant des travaux s'élève à sept millions d'euros.