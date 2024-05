Festival de Cannes. Lauréat d'un concours, un jeune Ornais va monter les marches avec Jonathan Cohen

De la petite commune d'Héloup, près d'Alençon, au festival de Cannes, il n'y a qu'un pas. Ou plutôt un court-métrage. C'est ce qui vaut à Raphaël Le Royer, jeune Ornais âgé de 16 ans, de gravir les marches du célèbre rendez-vous cinématographique, jeudi 23 mai.

"A la base, c'est presque bénin", lance-t-il. L'élève de première au lycée Marguerite de Navarre à Alençon a participé à la 8e édition du concours Moteur! grâce à son option cinéma. "La professeure nous a proposé de réaliser un projet selon les règles du concours et d'y participer. Je n'avais aucune idée que ça irait aussi loin", sourit l'adolescent.

Deux jours sur la Croisette

L'objectif du concours était de réaliser un court-métrage d'1 minute 30 sur une personne qui nous inspire, pour lui : son grand frère Sacha. "C'est la personne la plus présente dans ma vie, explique Raphaël Le Royer. J'ai grandi avec lui, on se comprend très vite sans se parler avec juste un regard." Une connexion fraternelle qu'il met en avant dans son court-métrage.

Son projet a été retenu, à l'instar de 24 autres. Il sera donc à Cannes mercredi 22 et jeudi 23 mai pour la découverte de la Croisette, des rencontres professionnelles et surtout la montée des marches en compagnie du président du jury, l'acteur Jonathan Cohen. "Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Certains attendent des années avant d'être sélectionné et moi j'ai 16 ans, j'ai fait un court-métrage et ça m'emmène déjà au plus grand festival de cinéma du monde", s'exclame Raphaël Le Royer.

"C'est une opportunité de malade qui me donne des centaines de portes ouvertes, après il faut que je sache les prendre", souligne celui qui voudrait faire du cinéma son métier. "Certes, ça reste un hobby, mais j'adore ça. Avec l'option cinéma, j'ai découvert ce qu'était un vrai tournage, d'être devant et derrière la caméra, derrière l'ordinateur pour le montage… Et j'adore !"

Pratique. Plus d'informations sur le concours sur leprojetmoteur.org