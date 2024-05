SNCF. Pannes et retards en pagaille sur les rails normands

C'est compliqué de circuler en train jeudi 16 mai au matin en Normandie. Deux incidents différents perturbent le trafic et provoquent des retards. Le premier a lieu en région parisienne, entre Maisons-Laffitte et Achères-Grand-Cormier. Un défaut d'alimentation électrique en est la cause.

Tous les trains en direction de la Normandie depuis la capitale sont contraints d'emprunter un itinéraire alternatif, de quoi engendrer des retards. Les techniciens de la SNCF sont sur place, reprise du trafic estimée à midi.

Circulation interrompue dans le Calvados

Ce n'est cependant pas tout. Une panne de signalisation est aussi survenue ce matin entre Lisieux et Pont-l'Evêque dans le Calvados. En réaction, le trafic ferroviaire est totalement interrompu dans les deux sens de circulation depuis lors. "Le temps d'effectuer les vérifications de sécurité nécessaires", précise la SNCF, qui envisage un retour à la normale vers 10h. La circulation est donc "très perturbée" entre Lisieux et Deauville-Trouville.