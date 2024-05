Rouen. Une escapade gourmande sur la Seine : le temps de vivre !

Très régulièrement, le bateau Escapade offre des croisières gourmandes sur la Seine au départ de Rouen : 2h45 de balade à une vitesse moyenne de 15km/h, ce qui vous laisse le temps de contempler le paysage en dégustant de bons petits plats concoctés par le traiteur rouennais Hauville. Pour le déjeuner, plusieurs formules sont proposées : un déjeuner croisière Flaubert le 25 mai qui vous mènera en aval jusqu'à la Bouille après avoir traversé le port de Rouen, ou une escapade en amont le 12 mai, baptisée déjeuner croisière nature le long des berges boisées de la Seine et des falaises de craies de Belbeuf. Pour le dîner croisière du 18 mai, le bateau navigue aux alentours de Rouen dans la boucle de la Seine pour profiter des lumières de la ville. A cette occasion, vous serez accompagnés par le pianiste Eric Priou et son répertoire jazz et musique française, mais l'artiste adapte aussi son répertoire aux demandes des passagers !

Dimanche 12 mai à 12h15, quai Lesseps à Rouen. 99 à 199€. bodegaandco.com