Cabourg. Gagnez 2 entrées VIP au Cabourg Classic ce dimanche avec Tendance Ouest sur l'hippodrome de Cabourg

Pour cette quatrième édition, c'est un jumping international trois étoiles qui réunira les plus grands cavaliers et les meilleurs espoirs mondiaux ce week-end. Cabourg Classic, c'est aussi et surtout une expérience riche en découverte avec des activités pour toute la famille. En effet, le public va pouvoir profiter d'un nombre important d'animations comme des concerts de jazz, dj-sets, baptêmes à poney, spectacles équestres, initiations à l'agility canine ou encore au western.

Tendance Ouest et Grand Prix Events vous offrent deux places en VIP pour la journée du dimanche au Cabourg Classic. Pour jouer, il suffit de compléter le formulaire ci-dessous. A vous de jouer !