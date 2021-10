Le cheval est roi à Cabourg ce week-end

Pour sa 6e édition, "Un monde équestre" propose un retour à l'époque médiévale et emmène les spectateurs au cœur de l'action équestre en organisant un grand tournoi de chevalerie sur une des plus belles plages de la Côte Fleurie. Lucien Gruss et Mario Luraschi avaient marqué les éditions précédentes par leur art spectaculaire. Cette année, la compagnie Amarok sera l'invité d'honneur et proposera un spectacle haut en couleurs, en joutes et en cascades.



De nouveau, le Haras National du Pin, les Écuries de la Sablonnière ou et le Top Ten Ranch profiteront de ce rendez-vous pour présenter leur spécialité équestre. Entièrement gratuit et ouvert à tous, l'événement sera commenté par Lionel Ovadia, chroniqueur équestre.