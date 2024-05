France-Monde. Bernard Pivot, ancien journaliste, est décédé à 89 ans

Créateur de la célèbre émission littéraire "Apostrophes" de 1975 à 1990, ancien président de l'Académie Goncourt de 2014 à 2019, Bernard Pivot est mort ce lundi 6 mai à Neuilly-sur-Seine. Il s'est éteint à l'âge de 89 ans. En avril dernier, l'amoureux des livres et de la langue avait révélé être atteint d'une maladie.

Chaque semaine pendant quinze ans, les 75 minutes de l'émission "Apostrophes" réunissait deux à trois millions de téléspectateurs sur Antenne 2. Créateur du magazine "Lire" en 1975, il a œuvré dans de grandes maisons comme dans l'hebdomadaire Le Point, Le Journal du dimanche (JDD), Le Figaro, Europe 1 et RTL. L'une de ses plus grandes fiertés remonte à 2013 lorsqu'il est entré dans le dictionnaire de son enfance qu'est Le Larousse. Bernard Pivot avait également présenté l'émission "Bouillon de culture" et organisé à partir de 1985 les Dicos d'or, championnat d'orthographe vite devenu international. Voici l'une de ses citations favorites : "Les mots en ont toujours un pour rire".