Place du commerce. Quoi de neuf dans l'agglomération rouennaise ?

Il se situe au 107 rue Pierre-Corneille à Sotteville-lès-Rouen, près de Papa Pizz. Le commerce est ouvert du lundi au vendredi dès 6h du matin et le week-end dès 8h30.

Au mois de mars, Florence et Flora Zhu, deux sœurs, ont repris le bar-tabac L'Ariel. Avant l'ouverture, des travaux ont été faits. "Il n'y a plus d'espace presse. On l'a changé pour la partie PMU", indique Florence Zhu. Sur place, on peut y boire un café, des sirops et autres boissons fraîches.