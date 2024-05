Nord-Cotentin. Traversée de Cherbourg : les voitures anciennes sont de sortie

De retour pour une deuxième édition ! L'association Auto Retro Cotentin 50 (ARC50) organise sa traversée de Cherbourg en voitures anciennes dimanche 5 mai. Le départ aura lieu entre 9h et 9h30, depuis le parking de l'Agora à Equeurdreville-Hainneville.

Quel est le parcours ?

Vers 9h30, le cortège a prévu de passer par le fort de Querqueville. Il longera ensuite la côte jusqu'à Urville-Nacqueville avant de prendre la direction de Cherbourg après un passage devant l'abbaye du Vœu et l'espace René Le Bas. Les véhicules ont également prévu de passer devant l'hôtel de ville et la Cité de la mer, et de longer la mer jusqu'à Collignon à Tourlaville, avec un arrêt au port du Becquet puis au château des Ravalet. Ils redescendront par le pont tournant, la plage Napoléon et les Couplets. Les véhicules seront ensuite exposés au public de 13h à 18h sur le parking de l'Agora, toujours à Equeurdreville.