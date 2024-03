Nord-Cotentin. Elles aident les mères et futures mères à sortir de l'isolement de la maternité

C'est une première dans la région. "Bohaime" est le nom du projet porté par Odessa Quesnot, photographe spécialisée en maternité et dans la famille, et Pauline Lefèvre, spécialiste en communication digitale. L'objectif est de "répondre à une problématique rencontrée par beaucoup de mères et de futures mères dans leur maternité : l'isolement", confie Pauline Lefèvre. "On veut les sortir de la solitude." Les deux jeunes femmes sont originaires du Nord-Cotentin.

Des événements pour se retrouver

Ces femmes se retrouvent autour d'événements dans le secteur, dans la Hague, dans le Val de Saire, à Cherbourg ou encore à Valognes, comme des petits-déjeuners le vendredi matin et des apéros le vendredi soir à raison d'une fois par mois environ. "On sent vraiment qu'il y avait un réel besoin sur Cherbourg", ajoute Odessa Quesnot. Les prochaines rencontres auront lieu le 5 avril, des places restent disponibles.

Plusieurs événements sont proposés pour couper l'isolement de ces mamans, en présence de leur nouveau-né.

Des cercles de parole

Des journées à thème, comme "la première grossesse", "le post-partum", "la PMA"… avec des cercles de paroles, des ateliers avec des professionnels de la périnatalité, des ateliers relaxants ou encore une mini-séance photo, sont également proposés. Vendredi 22 mars, mais l'événement complet, les mamans viendront en pyjama. La prochaine rencontre est prévue vendredi 19 avril. Il reste des places.

Journées ou soirées à thème, apéros ou petits-déjeuners sont mis en place.

Les événements sont limités en termes de participantes pour permettre aux mamans de se sentir à l'aise. Par ailleurs, le but de Bohaime est de permettre à ces mères de famille de se retrouver également en extérieur dans le cadre d'autres réunions.

Renseignements et réservations sur la page Instagram de Bohaime. Mail : bohaimecherbourg@gmail.com