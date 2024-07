Elections européennes. Ils partent de Caen à vélo direction Bruxelles pour inciter au vote

Les élections européennes ont lieu le 9 juin. Pour promouvoir ce vote, des membres du CESE, le Comité économique et social européen, décident d'organiser une manifestation cycliste en France et en Belgique. Le mercredi 1er mai, ils s'élancent depuis le Mémorial de Caen, avant de faire étape à Forges-les-Eaux, en Seine-Maritime. Des arrêts sont prévus ensuite à Douai et Waterloo avant d'arriver, le 4 mai, à Bruxelles, pour la journée portes ouvertes qui se tient au siège du CESE.

Cette aventure est organisée "afin de sensibiliser à l'importance du vote lors des prochaines élections", précise l'organisation qui permet aux acteurs économiques de se faire entendre dans les sphères décisionnelles de l'Union européenne.