Près de Caen. J'ai volé en chute libre sans avion ni parachute, grâce à une soufflerie géante

J'adore les expériences à sensations fortes, et c'est avec un enthousiasme débordant que j'arrive dans les locaux d'Airfly, à Bretteville-sur-Odon. Accueillie par le patron Mike Brooke, je remplis un questionnaire, puis on me donne une tenue : combinaison, casque, bouchons d'oreilles, chaussures spéciales et lunettes de protection, je suis équipée ! On est cinq au total à effectuer le vol sur ce créneau, c'est un petit groupe et l'ambiance est tout de suite décontractée. Abraham Kolly, le moniteur, nous fait un brief complet de toutes les attitudes et positions à avoir pour bien voler, et nous dispense quelques consignes de sécurité. Après le visionnage d'une dernière vidéo d'explication, direction le tube géant : vers la soufflerie et l'au-delà !

Voler, c'est sport !

Nous montons une volée de marches et arrivons dans l'infrastructure. On ne peut plus s'entendre tant le bruit des machines est fort. Nous passons chacun notre tour. Je passe la dernière, donc je peux voir comment les autres font. Viens mon tour. Le sas s'ouvre. Je rentre. L'air souffle à une vitesse d'environ 150km/h. Il se met en route progressivement, je me laisse tomber en avant… Ça y est, je vole ! La sensation est incroyable, semblable à nulle autre. C'est très physique car il faut sans cesse être gainé. Après des débuts hésitants, je finis par m'habituer et à prendre un plaisir immense. On a l'impression de tomber infiniment, mais sans jamais s'écraser. Abraham Kolly est très rassurant, on se sent en confiance et en sécurité avec lui. Au bout de deux minutes, l'air ralentit, je redescends tout doucement et le sas se rouvre. Euphorique, je suis aspirée dehors par l'appel d'air et je retouche la terre ferme.

Nous faisons un deuxième passage, puis revient mon tour. J'ai pu entre-temps regarder la vidéo de mon passage et corriger mentalement mes erreurs. Je rentre et, sachant déjà à quoi m'attendre, je suis plus à l'aise. Je me jette dans les airs, me gaine et prends la bonne position directement, puis je recommence à voler. Mais bien mieux cette fois-ci. Je peux m'amuser, grâce aussi à l'aide du moniteur, et fais des montées et descentes dans le tube de 7 mètres. J'arrive à m'envoler jusqu'en haut… C'est magique ! Le sas se rouvre, à regret j'en sors. L'expérience était folle ! Voler n'est pas aussi simple que le font les super-héros. Après la remise de notre diplôme de vol, je repars enivrée, je vais avoir du mal à me remettre à travailler…

Pratique. Airfly Normandie, 685 rue Jules-Védrines à Bretteville-sur-Odon. Tél. 02 55 47 12 71.