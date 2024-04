80e D-Day. Pas de transport scolaire le 6 juin dans la zone de circulation régulée du Calvados

Après la communication sur les restrictions de circulation dans le département, c'est la question des transports scolaires et du maintien des cours le 6 juin, qui est évoqué par la préfecture et la Direction des services de l'Education nationale du Calvados. Cette communication n'est pour le moment "pas définitive", d'après le sous-préfet de Bayeux, Adrien Allard, mais le ramassage scolaire est "suspendu dans la zone de circulation régulée (ZCR)". Cette zone, mise en place en place le 6 juin, concerne 125 communes du département, de Ouistreham à Osmanville, en passant par Bayeux ou Rots par exemple.

Cette décision "coïncide avec l'ampleur de la circulation et l'importance des convois de vétérans sur toute la ZCR", précise le sous-préfet. Cependant, la suspension du ramassage scolaire pourrait ne pas se limiter à la ZCR, "comme en 2019 et le 75e anniversaire, on se réserve la possibilité de suspendre le ramassage scolaire sur l'ensemble du département". Adrien Allard complète : "On travaille encore sur la question car certaines lignes commencent et terminent en dehors de la ZCR, mais passent par celle-ci."

Concernant la tenue des cours, le 6 juin prochain, la Direction des services de l'Education nationale du Calvados "confirme son maintien. Ce sera une journée classique pour nos élèves", explique Armelle Fellahi, la directrice.