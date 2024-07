Place du commerce. De la gourmandise, du sport et de la beauté du côté de Caen

Du mouvement encore cette semaine avec une rubrique Place du commerce qui met le cap sur Caen, mais aussi à Hérouville-Saint-Clair. Et elle commence par une pointe de gourmandise. Dans les cuisines partagées de ce qui était auparavant Rainbow Kitchen, Harry Cazal a décidé de s'associer au jeune pâtissier Maxime Fanet afin d'y fonder La Maison Cazal et Fanet, rue du Vaugueux. "Amener plein de nouvelles choses et de nouveaux goûts à Caen", voilà le projet de ce dernier.

Profitez seul

Après avoir dégusté ces pâtisseries et chocolats, n'hésitez pas à vous détendre au salon Vingte, où Blandine Robiquet se fera un plaisir de vous apporter ses conseils en colorimétrie ou bien de vous faire une coupe à votre guise. Le salon s'est installé depuis quelque temps dans la rue du Vaugueux. Et enfin, pourquoi ne pas finir la journée en beauté en vous rendant à la nouvelle salle de sport d'Hérouville-Saint-Clair dénommée La Sphère ? Elle s'étend sur plus de 500m2, avec en son sein un espace musculation, un espace cours de sport et un espace thérapie, le tout entouré d'encadrants.