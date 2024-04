Le Havre. 80e anniversaire de la Libération : à vos souvenirs !

C'est une mémoire qu'il faut transmettre aux nouvelles générations : celle de la Libération et de la fin de la bataille de Normandie, il y a 80 ans. Au Havre, cette période est associée aux bombardements alliés de septembre 1944, dans lesquels plus de 2 000 civils ont perdu la vie.

A l'intérieur de la caravane, un mini studio d'enregistrement.

"La ville souhaitait mettre en valeur le public sénior dans le cadre de ces commémorations, c'est pourquoi le Centre communal d'action sociale (CCAS) travaille avec l'association Passerelle de Mémoire pour recueillir leur parole" détaille Sandrine Baraffe, chargée de mission au CCAS. Comme lors d'un collectage précédent consacré au paquebot France, l'association sillonne la ville à bord d'une caravane, une sorte de studio de rue mobile qui permet d'enregistrer les souvenirs des séniors qui se présentent spontanément ou se sont inscrits au préalable. "C'est un public qui est parfois dans l'incapacité de se déplacer, c'est pourquoi Passerelle de Mémoire se déplace aussi à domicile ou dans les résidences autonomie et les Ehpad" poursuit Sandrine Baraffe.

Eclairer l'Histoire par le vécu

Les témoignages enregistrés seront versés aux archives municipales et nationales. Les entretiens sont menés avec le concours de Nolwenn Camenen, archiviste spécialiste de la mémoire orale. "Ce n'est pas du tout journalisme, c'est de l'archive. On laisse les gens réfléchir, les réminiscences arrivent… On est sur un temps parfois assez long" détaille Pierre Goupillon, fondateur de Passerelle de Mémoire. "C'est important que les gens témoignent, plus il y a de témoins, mieux c'est. C'est comme une boule à facettes : on éclaire ce pan de l'histoire, déjà connu, à travers le vécu."

Un appel à témoignages pour les 80 ans de la Libération Impossible de lire le son.

Où témoigner ?

- vendredi 19 avril au marché de Sanvic, place Raymond Poincaré, de 9h à 18h

- samedi 20 avril, place de l'hôtel de ville, de 9h à 18h

- mardi 23 avril à Graville, place de la médaille militaire, de 9h à 18h

- vendredi 26 avril, marché de Bléville, place du Docteur Levesque, de 10h à 18h

- lundi 29 avril, au Mont-Gaillard, à la résidence autonomie Bretagne, 74 rue de la Bigne à Fosse, de 14h à 18h.

Pratique. Informations et inscriptions au 02 35 19 81 18 ou sur lehavre.fr.