Crouttes. Juliette Olivier, cœur battant du festival Douce amère

La musique sera de nouveau au rendez-vous, vendredi 31 mai et samedi 1er juin, sur le domaine cidricole de La Galotière à Crouttes, pour la troisième édition du festival Douce amère, du cidre & du son. Le festival "aux esthétiques plutôt rock avec des projets émergents" se déroule sur une parcelle de l'exploitation. "L'idée, c'est de venir danser sous les pommiers, écouter de la bonne musique et profiter le temps d'un week-end", présente Juliette Olivier, présidente de l'équipe organisatrice du festival.

Tout part d'une rencontre

Cette idée germe dans son esprit depuis longtemps. "J'ai toujours rêvé de faire un festival ici avec mes potes, ça faisait des années qu'on en parlait", lance-t-elle. Le projet commence à prendre forme en 2021. Cette année-là, Juliette obtient son master en gestion culturelle à Bruxelles. "C'était en plein Covid-19, c'était un peu la déprime", souffle-t-elle. La jeune femme rentre habiter chez ses parents sur le domaine, mais ne trouve pas de travail. "C'est compliqué parce que tout était fermé. Alors je me suis dit : 'il faut que je me fasse ma propre expérience'." Le déclencheur : sa rencontre avec Pete Doherty, le rockeur britannique, chanteur des Libertines et des Babyshambles, qui vit aujourd'hui en Seine-Maritime. "Il est arrivé un beau jour sur le domaine pour goûter du cidre, se souvient Juliette. Moi qui ai toujours été une fan, j'étais hyper contente. On a discuté et puis je lui ai dit pour rire : 'j'ai toujours rêvé de faire un festival ici'. Il m'a répondu de me lancer." Dans la foulée, elle appelle tous ses amis : "C'est le moment ou jamais." En septembre, la bande de copains organise ses premiers événements jusqu'à la première édition du festival, en mai 2022.

"L'idée, c'est de montrer aux gens que le cidre se consomme aussi devant un bon concert de post-punk ou en pogotant"

La musique, les vergers… Il manque un dernier ingrédient à ce festival : le cidre. Jusque dans le nom du festival, tout tourne autour des produits cidricoles puisque les pommes douces-amères sont l'une des variétés utilisées pour faire du cidre. Cette boisson, servie à la pression, est la principale commande au bar. Du poiré, des jus de fruits et des cocktails, comme le pocito à base de pommeau, de citron et de tonic présenté par l'Interprofession des appellations cidricoles (Idac), sont également proposés. L'objectif est de mettre en avant une nouvelle manière de consommer ces produits. "L'idée, c'est de casser les codes et de montrer aux gens que le cidre ne se consomme pas seulement avec de la galette ou à la Chandeleur, mais aussi devant un bon concert de post-punk ou en pogotant", indique Juliette.

Aujourd'hui, la jeune femme participe à sa manière sur le domaine. Elle crée les étiquettes des bouteilles de cidre, s'occupe de la direction artistique des produits ou encore de la communication. Elle a organisé cette année une exposition photos pour les 60 ans de la ferme à base d'archives, de l'installation en décembre 1963 à aujourd'hui. Elle entreprend de lancer son activité pour aider les particuliers et associations à créer un événement. En attendant, elle s'attelle aux dernières préparations pour le festival, où douze concerts seront proposés en deux soirs, dont un groupe de Seattle, Acid Tongue, et un autre des Pays-Bas, Cloudsurfers. Il s'agit des premiers artistes internationaux à monter sur la scène du domaine cidricole de La Galotière.