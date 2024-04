Cyclisme. Encore une victoire : le Manchois Benoît Cosnefroy remporte la Flèche Brabançonne

Le Manchois Benoît Cosnefroy, originaire de Rauville-la-Bigot entre Valognes et Les Pieux, a remporté mercredi 10 avril la Flèche Brabançonne, course qui fait la transition entre les classiques pavées des Flandres et celles dans les Ardennes belges.

Quatrième victoire de la saison

Le coureur de chez Decathon-AG2R La Mondiale, deuxième de l'épreuve en 2022 et troisième l'an dernier, s'est adjugé en Belgique sa quatrième victoire de la saison. Il avait déjà remporté en février la deuxième étape du tour des Alpes-Maritimes et du Var ainsi que le classement général de l'épreuve, et en mars l'édition 2024 Paris-Camembert. Benoît Cosnefroy a désormais rendez-vous avec l'Amstel Gold Race dimanche 14 avril.