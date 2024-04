Val-de-Reuil. Séquestration d'un salarié et dégradations sur le site de Lafarge : 17 activistes interpellés

L'interpellation a eu lieu lundi 8 avril, dans plusieurs départements de Normandie mais aussi en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Onze hommes et six femmes, activistes écologistes et tous majeurs, ont été arrêtés par les forces de l'ordre après leur implication dans une action coup de poing au sein de l'usine de béton Lafarge, aujourd'hui Holcim, à Val-de-Reuil dans l'Eure, le dimanche 10 décembre. Tous ont été placés en garde à vue.

450 000 euros de préjudice

D'après le procureur de la république d'Evreux, Rémi Coutin, "entre 80 et 100 personnes, vêtues de combinaisons blanches, les visages dissimulés et porteuses de gants, investissaient le site industriel". Toujours selon le parquet, ces derniers ont d'abord séquestré un agent de sécurité en apposant de la mousse expansive autour de la porte de son local. Avec le même procédé, ils s'en sont pris ensuite à plusieurs machines de la société en injectant de la mousse à l'intérieur et "en coulant du béton dans une arrivée d'eau, en détériorant des compteurs, en éventrant un contenant de plusieurs centaines de milliers de billes de polystyrène, en éventrant des sacs de ciment, en brisant des vitres et du matériel informatique", énumère le parquet. En tout, le préjudice est estimé à plus de 450 000 euros.

Les Soulèvements de la Terre impliqués ?

Plusieurs "tags" ont été trouvés également sur les murs de l'entreprise tels que "demain sera sans béton ou ne sera pas", "Lafarge terroriste", "le béton tue", "drogués au béton ? Qui est votre dealer ? Macron ? Daesh ? JO ?" ou encore le symbole des "Soulèvements de la Terre".

Ce dimanche 10 décembre 2023, les individus avaient réussi à prendre la fuite à l'arrivée d'une patrouille de police en bousculant les agents. Les prévenus risquent jusqu'à 10 ans de prison.