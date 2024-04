Caen. Attractions, bons plans… Tout savoir sur la Foire de Pâques

Chaque année au moment des vacances de Pâques, le Parc des expositions de Caen accueille la Foire de Pâques. Pendant presque un mois, du vendredi 12 avril au dimanche 5 mai, petits et grands vont profiter de l'une des plus grandes fêtes foraines de France.

150 attractions

Trains fantômes, autos tamponneuses, pêche aux canards, palais des glaces, loteries, attractions ultra-speed comme le Loop Zone ou le Speed Mouse… Ces attractions font partie des incontournables de la foire. Plus de 150 manèges vous attendent sur site.

Pas de grande roue

Chaque année, la Foire de Pâques de Caen propose des nouveautés. Parmi elles, le retour tant attendu de la Mega Tour King Tower en remplacement de la Grande Roue pour cette édition 2024. Sensations garanties avec cette tour haute de 80 mètres où siège un King Kong de 8 mètres de haut. Les 24 amateurs de frissons accrochés à une nacelle tournant à 360° ne seront pas déçus.

Une reine de la foire

Pour la première fois de l'histoire de la Foire, une reine de la foire a été élue. C'est une tradition pour l'industrie des forains et la toute jeune Joé Joly, âgée de 13 ans. Elle a été choisie par les familles de forains et remplira sans nul doute son rôle avec beaucoup de sérieux et d'implication.

Les bons plans

La Foire de Pâques 2024, c'est aussi des bons plans avec une formule attractive le vendredi 12 avril, jour de l'ouverture : pour un tour de manège acheté, un tour de manège est offert ! Ce bon plan sera aussi pratiqué pour le dernier week-end, le samedi 4 et le dimanche 5 mai.

Feux d'artifice

Autre nouveauté : l'inauguration de la Foire le samedi 13 avril à 15h et le lancement de deux grands feux d'artifice dès 22h les samedis 13 et 27 avril. Rendez-vous en famille ou entre amis, au Parc des expositions de Caen, pour 24 jours non-stop de plaisirs et de frissons garantis.

Pratique. Infos et accès sur www.caenlamer-tourisme.fr.