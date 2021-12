La foire de Pâques ouvre à Caen! Impossible de lire le son.

C'est parti pour la foire de pâques! Jusqu'au 25 mai, 143 manèges seront à découvrir au parc des expositions. Des manèges pour petits et grands, avec sensations ou non mais toujours dans la bonne humeur.Les tarifs seront attrcatifs avec de nombreuses réductions. Elles sont à télécharger directement sur le site de la ville de Caen. Rendez-vous dès maintenant sur www.caen.frLes bons sont valables sur toute la durée de la foire mais il y aencore plus de réductions le vendredi 2 mai avec le tarif ouverture et le dernier week-end, celui du 24 et 25 mai où les manèges à 2€ seront nombreux!Sont prévus aussi durant la période, des feux d'artifice (vendredi 9 et 16 mai à 22h) et une grande tombola où une voiture est à gagner le dimanche 25 mai.Ouverture:Lundi, mardi et jeudi de 16h00 à minuitMercredi de 14h00 à minuitVendredi de 16h00 à 1h00Samedi de 14h00 à 1h00Dimanche de 14h00 à minuitEcoutez Véronique Debelle, 9ème adjointe à la mairie de Caen, chargée du commerce, des animations commerciales, de l'artisanat et et des professions libérales, nous présenter la foire: